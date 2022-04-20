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Кременная перешла под контроль ЛНР

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Город Кременная полностью перешел под контроль ЛНР, передает телеканал «Известия».

«Сейчас над зданием администрации города Кременная устанавливают флаг ЛНР. Город полностью перешел под контроль Народной милиции ЛНР и ВС РФ. Продолжается освобождение территории ЛНР от нацистских подразделений. Противники, отступая, минируют объекты инфраструктуры, уничтожать пути сообщения» — заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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