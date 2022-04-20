Кременная перешла под контроль ЛНР

Город Кременная полностью перешел под контроль ЛНР, передает телеканал «Известия».

«Сейчас над зданием администрации города Кременная устанавливают флаг ЛНР. Город полностью перешел под контроль Народной милиции ЛНР и ВС РФ. Продолжается освобождение территории ЛНР от нацистских подразделений. Противники, отступая, минируют объекты инфраструктуры, уничтожать пути сообщения» — заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

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