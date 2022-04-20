Отряд Росгвардии вернулся в Приморье со спецоперации

Во Владивосток вернулся отряд Росгвардии, выполнявший задачи спецоперации по освобождению Донбасса. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко отметил высокий профессионализм сотрудников Росгвардии и их человеческие качества, передает телеканал «Известия». Военнослужащим вручили ведомственные и специальные награды.

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