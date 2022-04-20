Скончался президент ИСАА МГУ Михаил Мейер

Умер президент Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ им. М.В. Ломоносова Михаил Мейер. Об этом говорится в Telegram-канале учебного заведения 19 апреля.

Мейер ушел из жизни в возрасте 85 лет. О причинах смерти пока не сообщается.

Как пишет НСН, Михаил Мейер окончил Институт восточных языков МГУ в 1960 году. В 1990 году стал доктором исторических наук. Звание профессора получил в 1992 году. В период с 1994 по 2012 год был директором ИСАА МГУ. С 2012 года Мейер занимал пост президента института.