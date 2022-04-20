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Эксперты оценили объем запасов импортной бытовой электроники в России

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Запасов импортной электроники и бытовой техники на складах и на полках российских магазинов хватит до лета, сообщили «Известиям» в среду, 20 апреля, источники, близкие к вендорам и ритейлерам, а также эксперты.

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По их словам, прогноз справедлив в случае, если на технику не будет ажиотажного спроса и если в Россию довезут заказанные еще зимой партии товара. При этом некоторые собеседники допускают, что резервы кончатся только в августе–сентябре.

Предсказать точно, когда закончатся гаджеты, проблематично — всё зависит от спроса, отметил источник в одной из розничных сетей. Из-за роста цен, а также из-за того, что в конце февраля — начале марта спрос на электронику был ажиотажным, продажи в мае могут резко просесть, добавил он.

По словам другого собеседника «Известий», новых отгрузок в Россию пока нет. Избежать дефицита компьютеров во второй половине года удастся, если в РФ заработает механизм параллельного импорта — тогда партии товаров могут поступать из Турции, Казахстана, Узбекистана, сказал источник.

Минпромторг отслеживает ситуацию в торговых сетях, реализующих бытовую технику и электронику, сообщили в ведомстве. По состоянию на 13 апреля в целом сформированы достаточные запасы холодильников (с морозильной камерой), стиральных машин, смартфонов, электрических чайников, телевизоров, стационарных компьютеров, микроволновок, газовых и электрических плит с духовками, отметили в пресс-службе министерства.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Ну и складно: запасов электроники в РФ хватит до лета»

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