Прямой эфир
Сюжет:

В ДНР рассмотрят запрос жителей Розовского района о присоединении к республике

Пушилин заявил о рассмотрении запроса жителей Розовского района Запорожской области о присоединении к ДНР
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заверил, что желание жителей Розовского района Запорожской области стать частью ДНР не останется без внимания.

Освобождение: люди рассказывают родным о том, что живы
Как помогают найти пропавших на Украине родных — в спецпроекте «Известий»

«Это не первое обращение. Но точно первое публичное и столь рьяное обращение, что заслуживает особого уважения, это своеобразный гражданский подвиг. Люди действительно натерпелись за все эти восемь лет, люди устали от нацистского режима, и они хотят изменений в положительную сторону. <...> Конечно же, ни при каких обстоятельствах это не останется без нашего внимания, мы окажем всецелую поддержку», — сказал Пушилин 19 апреля в эфире телеканала «Россия-24».

Однако Пушилин отметил, что вопрос об изменении их административных границ будет решаться чуть позже.

«Мы окажем всецелую поддержку. Поддержку не только в восстановлении экономических связей, что уже на данный момент происходит, поддержку не только в восстановлении мобильной связи, интернета, что на данный момент реализовано, но и, безусловно, мы окажем поддержку в возобновлении выплат пенсий, социальных пособий, выстраивании административного управления, то есть зарплат бюджетникам, безусловно, там должна работать полноценно медицинская служба, спасатели, правоохранительные органы», — пояснил глава ДНР.

Пушилин подчеркнул, что люди точно не будут брошены.

Ранее в этот же день стало известно, что представители Розовского района единогласно проголосовали в ходе самостоятельно организованного собрания за присоединение к ДНР, пишет «Газета.Ru».

До этого, 27 марта, глава ЛНР Леонид Пасечник в разговоре с иностранными журналистами заявил о планах провести референдум о вхождении республики в состав России. Он отметил, что народ республики реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение по поводу вступления в РФ. Депутат Госдумы Александр Бородай в беседе с «Известиями» сообщил, что аналогичный сценарий вероятен и в ДНР.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022