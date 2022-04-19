В ДНР рассмотрят запрос жителей Розовского района о присоединении к республике

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заверил, что желание жителей Розовского района Запорожской области стать частью ДНР не останется без внимания.

«Это не первое обращение. Но точно первое публичное и столь рьяное обращение, что заслуживает особого уважения, это своеобразный гражданский подвиг. Люди действительно натерпелись за все эти восемь лет, люди устали от нацистского режима, и они хотят изменений в положительную сторону. <...> Конечно же, ни при каких обстоятельствах это не останется без нашего внимания, мы окажем всецелую поддержку», — сказал Пушилин 19 апреля в эфире телеканала «Россия-24».

Однако Пушилин отметил, что вопрос об изменении их административных границ будет решаться чуть позже.

«Мы окажем всецелую поддержку. Поддержку не только в восстановлении экономических связей, что уже на данный момент происходит, поддержку не только в восстановлении мобильной связи, интернета, что на данный момент реализовано, но и, безусловно, мы окажем поддержку в возобновлении выплат пенсий, социальных пособий, выстраивании административного управления, то есть зарплат бюджетникам, безусловно, там должна работать полноценно медицинская служба, спасатели, правоохранительные органы», — пояснил глава ДНР.

Пушилин подчеркнул, что люди точно не будут брошены.

Ранее в этот же день стало известно, что представители Розовского района единогласно проголосовали в ходе самостоятельно организованного собрания за присоединение к ДНР, пишет «Газета.Ru».

До этого, 27 марта, глава ЛНР Леонид Пасечник в разговоре с иностранными журналистами заявил о планах провести референдум о вхождении республики в состав России. Он отметил, что народ республики реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение по поводу вступления в РФ. Депутат Госдумы Александр Бородай в беседе с «Известиями» сообщил, что аналогичный сценарий вероятен и в ДНР.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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