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Нижегородец ожидает суда за массовое ДТП с 30 пострадавшими

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В Нижнем Новгороде по делу о смертельном массовом ДТП с участием пассажирских автобусов ожидает суда водитель «Газели». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла 16 октября 2021 года в Московском районе города. Следствие полагает, что водитель «Газели» не уступил дорогу автобусу «ЛиАЗ», в результате чего машины столкнулись. От удара автобус выехал на встречку и врезался в еще один пассажирский автобус «ПАЗ».

Различные травмы получили 30 человек, находившиеся в автобусах. Одна женщина скончалась в больнице, пишет ИА «НьюсНН».

Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения.

Отмечается, что обвиняемый полностью признал свою вину. С целью обеспечения исковых заявлений на его автомобиль был наложен арест. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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