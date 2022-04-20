Постоянное чтение плохих новостей превратилось для многих людей в серьезную проблему. Не так давно появился неформальный термин, которым стали обозначать патологическую зависимость от негативной информации — думскроллинг. Он происходит от английских слов «doom» (мрачный конец) и «scrolling» (прокрутка контента).

Некоторые люди жертвуют отдыхом, сном, общением с близкими — только чтобы продолжать листать новости и получать новые порции негатива. Нельзя отмахиваться от этой проблемы и недооценивать ее опасность.

О думскроллинге стали много говорить во время пандемии коронавируса. Психологи и врачи обращали внимание, что «залипание» на плохих новостях стало распространенным явлением. Сейчас масштаб проблемы только увеличился.

Почему же некоторые люди «подсаживаются» на негатив и специально ищут шокирующую информацию? На этот счет есть много теорий. Я придерживаюсь той, которая объясняет тягу к плохим новостям желанием ощутить контроль над ситуацией. Понятно, что это чувство контроля иллюзорно — подавляющее большинство потребителей такого контента не могут никак повлиять на происходящее. И лишь увеличивают свой уровень стресса. К чему это может привести?

Возьмем человека, который подвержен тревожным реакциям. Когда мы обычно смотрим новости? Часто это происходит вечером, перед сном, когда есть свободное время. Психологически тяжелые тексты, фотографии и видеоролики вызывают серьезный стресс. Пользователь начинает «серфить» по сети, выискивая новые подробности тех или иных событий. В результате время сна сокращается, а уровень тревоги увеличивается. Сон становится поверхностным, неглубоким. Наш и без того не самый спокойный человек просыпается уставшим и весь день проводит в плохом настроении, состоянии апатии.

Стресс нарастает, как снежный ком. А его длительное воздействие может привести к возникновению панических состояний, депрессии и психосоматическим расстройствам — то есть вполне реальным болезням.

Реакция на стресс у всех разная и зависит от личных качеств человека. Кто-то может впадать в оцепенение — человек лежит на диване и ничего не может делать. Кто-то испытывает панические атаки — чувство беспричинного страха. Давно известен и «синдром наблюдателя». Суть его в том, что люди, которые наблюдают за каким-то произошедшим на другом конце света событии (например, за природным катаклизмом) — могут испытывать такое же состояние горя, как и те, кто находится в эпицентре бедствия.

Часто стресс приводит к нарушению сна. Если человек из-за своей тревоги спит всего пару часов за ночь и не может вернуться к нормальному режиму, а для засыпания вынужден принимать снотворные или алкоголь — стоит обратить серьезное внимание на эти симптомы.

Надо понимать, что советы вроде «возьми себя в руки и перестань читать новости» не работают. Тяга к негативу — это сформировавшаяся у человека психологическая зависимость. И побороть ее за один вечер вряд ли получится.

Приемы борьбы с думскроллингом просты для восприятия и довольно сложны для применения. Поэтому воспользоваться ими сразу и получить быстрый эффект, скорее всего, не получится. Советую внедрять их постепенно, шаг за шагом.

Прежде всего необходимо понять, что мы не можем контролировать ситуацию. Но зато мы можем контролировать свою реакции на события. В нашей власти отвлечься от них. Главное правило — ограничение времени потребления новостей и их источников. Определите, что читать новости вы будете только в первой половине дня, не более 20–25 минут (постепенно можно сокращать этот лимит), и в двух–трех максимально нейтральных источниках. Если не получается войти в такой режим, можно немного раздвинуть эти рамки. Как только вы добились первой победы, делайте следующий шаг и пытайтесь усилить ограничения.

Если возникает желание срочно прочесть новости, постарайтесь переключить себя на другие занятия, которые принесут положительные или хотя бы нейтральные эмоции. Это могут быть домашние дела, поход в магазин, проверка домашнего задания у ребенка, просмотр легкого фильма или чтение книги. Сейчас многие жалуются, что не могут концентрироваться на тексте. В такой ситуации тоже можно посоветовать действовать постепенно. Договоритесь с собой, что за день прочтете хотя бы пять страниц. Потом начинайте постепенно увеличивать этот показатель.

Одновременно с понятием думскроллинг в обиход вошло еще одно — джойскроллинг (от слова joy — радость). Это вполне достойная замена — иногда лучше зайти на страницу с котиками, чем бесконечно читать тексты о печальных событиях.

Также помогают переключиться и уменьшить уровень стресса изучение иностранных языков, занятия спортом или хотя бы прогулки на свежем воздухе. Тренировки, которые требуют повышенной координации (танцы, силовые упражнения, плавание) — один из лучших способов побороть беспокойство.

Наконец, беседа с близкими людьми, родственниками и друзьями может способствовать снятию напряжения. Но только в том случае, если вы доверяете этим людям и знаете, что сами не получите порцию негатива.

Если вы понимаете, что ничего из описанного не приносит результатов, и замечаете описанные выше симптомы, правильным решением будет обратиться к специалисту — психологу, психотерапевту или неврологу.

Очень важно не игнорировать эти «тревожные звоночки» и не стесняться обращаться за помощью к профессионалам. Часто мы уделяем много внимания тому, что происходит вдалеке от нас, и совсем не обращаем внимания на то, что происходит с нами. Сейчас самое время пересмотреть такую модель поведения.

Автор — кандидат медицинских наук, эксперт vrachu.ru

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