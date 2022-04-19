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РПЦ отказалась освящать пасхальные куличи с символом Z

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Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе считает, что хлебобулочные изделия с буквой Z не могут считаться куличами и не предполагают освящение. Об этом он заявил во вторник, 19 апреля, в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

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«Мы считаем, что символика пасхальных куличей должна оставаться неизменной независимо от внешних обстоятельств. Традиционно пасхальные куличи не имеют никаких дополнительных символов», — сказал представитель церкви, комментируя появление на прилавке одного магазина в Курганской области хлебобулочной продукции с буквой Z.

По его мнению, изделия с не относящейся к христианству символикой не могут считаться куличами и не предполагают освящения.

«Вместе с тем я думаю, что хлебобулочные изделия, которые содержат какую-то символику, имеют право на существование как форма поддержки российской армии, но вне сакрального пространства церквей», — добавил Кипшидзе.

В 2022 году Пасха будет отмечаться 24 апреля.

Ранее в этот же день владелец супермаркета «Чайка» Анатолий Педошенко из города Шадринска Курганской области сообщил РИА Новости, что начал продавать пасхальные куличи с буквой Z в поддержку спецоперации по защите Донбасса. По словам мужчины, во время Первой мировой войны праздник Пасхи был значим для страны и на куличах и яйцах изображали сюжеты, связанные с войной, чтобы поддержать солдат.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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