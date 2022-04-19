Организаторам подпольного казино вынесли приговор в Якутии

В Якутии суд вынес приговор участникам организованной преступной группы за проведение азартных игр. Об этом сообщает СУ СК России по республике.

Установлено, что покерный клуб действовал с мая 2020 года по июнь 2021-го на территории частного сектора в Якутске. Организовывал игры 50-летний местный житель, к своей деятельности он также привлек двух знакомых.

Организатор занимался подбором персонала и приобретением оборудования, а также руководил администраторами, дилерами и общей работой заведения. Полученный доход он ежедневно изымал и распределял между участниками ОПГ, пишет ИА SakhaNews.

19 апреля 2022 года суд признал всех участников преступной группы виновными по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой»).

Организатор приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и штрафу в 100 тыс. рублей, его заместитель — к двум годам условно с испытательным сроком на один год семь месяцев, администратор — к двум годам условно с испытательным сроком на полтора года. Остальные четверо участников, выступавшие в роли дилеров, приговорены к году лишения свободы условно с испытательным сроком на шесть месяцев.