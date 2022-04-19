В Москве прошли форум «Лом черных и цветных металлов» и выставка MIR-Expo-2022

Международный форум «Лом черных и цветных металлов» и выставка «MIR-Expo» с большим успехом прошли с 12 по 14 апреля в Москве уже в 17-ый раз. Организатор мероприятия — рейтинговое агентство «Русмет», ведущее свою историю с 1997 года. Партнером выступила Ассоциация НСРО «РУСЛОМ.КОМ», национальная саморегулируемая организация ломовиков, уже 10 лет представляющая отрасль. На площадке форума Ассоциация, объединяющая более 300 лидирующих на рынке компаний с суммарной выручкой более 1,2 трлн рублей в год, представленных в 72 субъектах РФ, также провела очередное годовое собрание.

«Лом черных и цветных металлов» — крупнейший в Европе ежегодный форум с выставкой по вторсырью, в котором принимают участие потребители сырья, переработчики и утилизаторы, производители и поставщики технологий, ведущие эксперты, рейтинговые агентства и отраслевые СМИ со всего мира. В 2022 году форум собрал около 1 тыс. делегатов, перед аудиторией выступили более 50 ведущих экспертов.

В 2022 году ломозаготовительная отрасль России отмечает свой 100-летний юбилей. В этот знаменательный, но непростой для ломовиков год деловая программа была сосредоточена на рассмотрении антикризисной повестки работы отрасли, поддержки бизнеса и новых тенденциях рынка. В фокусе оказались вопросы налаживания сбыта, финансирования и восстановления логистических цепочек поставок лома черных, цветных и драгоценных металлов, недопущение снижения ломосбора, а также совершенствование нормативной базы и реализация правительственных стратегических документов в сфере промышленности и экологии. Вновь была актуализирована повестка необходимости отмены экспортных пошлин на лом, экономически оправданной политики в вопросах квотирования и запретов на экспорт лома. Большой интерес участников вызвали вопросы антикризисного маркетинга в сфере металлургии и ломозаготовки, а также возможности работы с банковским сектором в условиях экономических санкций.

Основными спикерами форума стали представители регуляторов, крупнейших участников рынка, рейтинговых агентств, профессиональных ассоциаций и объединений, банковских и финансовых структур, международные отраслевые профессионалы, нацеленные сохранять и развивать сотрудничество с Россией. Среди выступающих: председатель форума «Лом черных и цветных металлов», директор Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Виктор Ковшевный; исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», советник генерального директора ППК РЭО России Альбина Дударева; начальник отдела развития черной металлургии, трубной промышленности и металлоконструкций Департамента металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли РФ Андрей Савельев; генеральный директор РА «Русмет» Андрей Зеленин; председатель комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам «Деловой России», член совета директоров «Акрон Холдинга» Александр Кобенко; генеральный директор ООО «ТрансЛом», член президиума Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Сергей Астахов; доктор технических наук Швейцарской высшей технической школы, председатель Конгресса ОЭЭО Виктор Хэфели.

В рамках Перечня первоочередных мероприятий по совершенствованию нормативной и правовой базы отрасли обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов, предусмотренный правительством РФ к реализации в 2021–2023 годах Ассоциация НСРО «РУСЛОМ.КОМ» разработала ряд предложений, о которых подробно проинформировала отраслевое сообщество на форуме. Так, ожидается введение преимущественно безналичных расчетов за сданный гражданами лом и отмена НДФЛ с доходов от таких операций; предусматривается усиление административной ответственности и штрафов за незаконный оборот лома для теневого сектора, при этом снятие административных барьеров в сфере лицензирования для благонадежных игроков. Кроме того, обозначены решения по вовлечению труднодоступного и неучтенного лома в повторный оборот.

Деловая программа мероприятия включала с себя деловой визит делегаций членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» и участников форума и выставки на производственные объекты МТЗ ТРАНСМАШ и Научно-производственное предприятие «Темп» им. Ф. Короткова.

На полях форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» с ООО «РТ-Инвест Ресайклинг», соглашения о сотрудничестве Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» с АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» («Росатом») и подписание дилерского соглашения группы компаний «Торг-Комс» и FAW Восточная Европа.