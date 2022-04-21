В сложившихся условиях турбулентности экономики в России прогнозы делать практически невозможно, однако некоторые тренды уже очевидны. Например, российским и оставшимся в стране зарубежным компаниям придется заняться оптимизацией. В связи с этим логично говорить о перераспределении ресурсов, в том числе людских.

Как происходит процесс оптимизации внутри компаний, например, занятых в сфере общепита? Модель любого предприятия в этой отрасли зависит от трех параметров: аренды помещений, персонала и товарооборота. Умелое управление этими составляющими позволяет бизнесу нормально функционировать.

Оптимизируя процессы в кризисных условиях, компания в первую очередь снизит расходы на кадры и аренду. Вероятно, в обозримом будущем будут сокращаться непрофильные подразделения — условно, бэк-офис. Это сотрудники маркетинговых отделов, специалисты по открытию и закрытию новых точек и поиску новых помещений или хозяйственные отделы, осуществляющие мелкий ремонт.

Приведу пример реального кейса оптимизации бизнеса крупного сетевого оператора общепита в прошлый кризис. В течение недели мы проанализировали эффективность кадров и нашли возможность без потери качества работы системы сократить троих самых высокооплачиваемых менеджеров. Фонд оплаты их труда в совокупности был примерно 900 тыс. рублей в месяц. Если добавить к этому налоги, то мы сразу же сэкономили 1,35 млн рублей. Умножим эту сумму на 12 месяцев: мы получили экономию 16,2 млн рублей в год. Затем мы проделали то же самое по всем подразделениям и смогли безболезненно сократить штат еще на 15% — это еще несколько миллионов в месяц. Прибавим к этому показатели по недвижимости — за счет оптимизации ставок аренды в занимаемых помещениях мы сэкономили больше 1 млрд рублей.

Новым работодателем для грамотных специалистов узкого профиля и управленцев с опытом могут стать аутсорсинговые компании, которые, напротив, укрепятся. Бизнесу будет дешевле обращаться к их услугам, чем держать собственного специалиста. Потом уход международных брендов и реорганизация существующих позволит усилиться российским компаниям, которые, расширяясь, смогут обеспечить работой менеджеров среднего звена. В том числе это касается аутсорсинговых компаний, которые на первом этапе могут стать причиной сокращения рабочих мест в том же общепите или ритейле.

Кроме того, штатного сотрудника можно заменить самозанятым, сэкономив таким образом на налогах, организации рабочего места и прочем. Тут стоит отметить, что сфера фриланса в России до недавнего времени хотя и существовала, но сама по себе: ее никто не контролировал, а работодатель в большинстве случаев испытывал недоверие к сотрудникам, которых «в глаза ни разу не видел». Всё изменила пандемия, когда практически весь бизнес был вынужден сократить штаты, перевести оставшихся сотрудников на удаленку и учиться контролировать процессы дистанционно. В первую очередь это изменило психологию управленцев: на удаленке грань между функционалом штатных сотрудников и фрилансеров для многих стерлась.

В качестве итога можно сказать, что люди со специальными, уникальными навыками, способные работать удаленно и предлагать бизнесу нужный ему продукт, не заметят безработицы в принципе.

Автор — генеральный директор компании «Этерна»

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