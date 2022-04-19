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Жена летчика Ярошенко рассказала об отказе выдать ему лекарства

Жена заключенного в США российского летчика Ярошенко рассказала об отказе тюрьмы выдать ему бесплатные лекарства
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Российскому летчику Константину Ярошенко, отбывающему 20-летний срок в американской тюрьме, отказали в выдаче бесплатных лекарств. Об этом во вторник, 19 апреля, рассказала его супруга Виктория Ярошенко.

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«Ему давали таблетки от давления, потому что были серьезные жалобы в этой части. Сейчас их отменили и предложили покупать. Купить их он не может, потому что из-за санкций даже каналы передачи денег заблокированы. В тюрьме говорят, что это не их проблемы», — передает ее слова ТАСС.

Жена летчика обратилась в российское посольство в Вашингтоне с просьбой оказать содействие в передаче мужу денег. По ее словам, в посольстве сейчас этот вопрос прорабатывают.

Константин Ярошенко был арестован сотрудниками правоохранительных органов США в Либерии в мае 2010 года по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Позже его депортировали в США, где 7 сентября 2011 года приговорили к 20 годам заключения.

Ярошенко отрицает вину и называет дело против себя сфабрикованным. В настоящее время россиянин находится в тюрьме города Данбери (штат Коннектикут).

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