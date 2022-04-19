Жительница Электростали пожаловалась на отравление ребенка шаурмой

В городе Электросталь Московской области ребенок пожаловался на боли в животе, после того как съел шаурму в местной лавке. Мать пострадавшего обвинила поваров в отравлении, сообщает во вторник, 19 апреля, интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам женщины, шаурма была куплена в лавке на улице Журавлева. Спустя время у ребенка заболел живот и началась диарея.

Пострадавшая заявила, что повара не признали свою ошибку и потребовали медицинскую справку.

Об инциденте женщина написала в соцсетях. Мнения подписчиков разделились. Одни написали, что свои требования действительно нужно доказывать документально. Другие возмутились принципами питания в семье, отметив, что такая пища не подходит детям, так как может вызвать нарушения в работе желудочно-кишечного тракта.

Ситуацию прокомментировал правозащитник Денис Ульянов. Он поддержал жительницу Электростали и посоветовал обратиться в Роспотребнадзор, приложив к заявлению чек о покупке шаурмы и выписку из медицинского учреждения об отравлении. В таком случае заведение обязательно должны проверить, заявил он.

Днем ранее более 10 воспитанников детского сада отравились в подмосковном Подольске.