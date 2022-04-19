Объявлена дата проведения форума «Лекарственная безопасность»

В Новосибирске на форуме «Сообщество» состоялся круглый стол «Лекарственная безопасность: сотрудничество в основе интересов общества», где обсудили текущие вызовы в области лекарственного обеспечения, а также возможности выстраивания оперативных каналов связи между государством и обществом с целью гарантирования бесперебойной доступности лекарственных средств. Мероприятие прошло в рамках предстоящего форума «Лекарственная безопасность», который состоится в стартовый день Петербургского международного экономического форума 15 июня 2022 года.

В дискуссии приняли участие депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, руководитель подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской промышленности комитета по охране здоровья Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Александр Петров, министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, президент общероссийской благотворительной общественной организации инвалидов «Всероссийское общество гемофилии» Юрий Жулев, первый заместитель директора по развитию, руководитель дирекции по здравоохранению фонда «Росконгресс» Анастасия Столкова, генеральный директор АНО «Центр социальной помощи «Доброе дело» Ольга Постникова, генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев и другие.

Руководитель экспертного совета по вопросам обращения лекарственных средств и медицинских изделий комитета Госдумы РФ по охране здоровья Александр Петров сообщил о том, что в этом году в рамках Петербургского международного экономического форума вновь будет звучать тема лекарственной безопасности. «По одному мы ничего не сможем сделать, лекарственная безопасность страны — это наша общая задача. И важнейшая цель — это выстроить доверие граждан к нашей медицине, врачам и лекарствам. Впервые против России применены санкции такого масштаба, которого мир ранее не видел. Даже в сфере лекарственного обеспечения есть свои сложности, например случаи заморозки зарубежными банками платежей, поступивших из России, за лекарства или медицинские изделия», — подчеркнул Александр Петров.

В рамках мероприятия было объявлено о создании общественного проекта «Лекарственная безопасность», который объединит политиков, общественные организации, врачей, журналистов с целью распространения достоверной информации в сфере лекарственного обеспечения. Организаторами выступают проект фонда «Росконгресс» «Лекарственная безопасность» и экспертный совет Госдумы по обращению лекарственных средств.

«В рамках проекта «Лекарственная безопасность» мы планируем создать информационные каналы коммуникации между регионами нашей страны с целью распространения достоверной информации о доступности лекарственных средств. Проект будет иметь общественный характер, и уже сейчас ряд субъектов поддержали инициативу и готовы включиться в это взаимодействие. Основная цель — снизить напряжение в обществе в случаях возможных перебоев поставки препаратов в будущем», — отметила первый заместитель директора по развитию, руководитель дирекции по здравоохранению фонда «Росконгресс» Анастасия Столкова.

Участники дискуссии обсудили, как выстроить коммуникацию между государством и обществом в условиях чрезвычайных вызовов, какое участие может быть отведено общественным организациям в вопросах выстраивания оперативной обратной связи между государством и обществом, а также как усилить повестку взаимного сотрудничества между государством и представителями общества в условиях новых социальных вызовов.

Онлайн-трансляция круглого стола доступна в социальных сетях форума «Лекарственная безопасность» VK.

Региональный форум «Сообщество» в Новосибирске стал первым мероприятием региональной форумной кампании Общественной палаты РФ в 2022 году. Тема форума — «Стабильность и защита. Векторы новой социально-экономической политики». В дальнейшем форумы также пройдут в Казани, Липецке, Петрозаводске. Завершающий форум пройдет в Москве в начале ноября.