100 лет вне одиночества. Такое вольное переименование, пожалуй, самого знаменитого труда Габриэля Гарсиа Маркеса как нельзя лучше подходит к описанию юбилея создания Южной Осетии (ЮО). Свой первый век эта крошечная и частично признанная страна Закавказья встречает на историческом распутье. Через несколько дней здесь должен состояться второй тур президентских выборов, а еще спустя какое-то время запланирован референдум о присоединении к России. Однако весь век республика находилась в поисках себя, своего пути, своей идентичности. При этом надо отметить, что во многом историю маленькой, но гордой земли определяли более крупные соседи.

После распада Российской империи в поисках своего пути оказались многие народы Закавказья. Осетия не стала исключением — разделенными стали северная и южная ее части. Северная Осетия вошла в состав Горской республики, а после ее ликвидации в 1924 году стала Северо-Осетинской автономной областью. Южная Осетия пошла другим путем: сначала она была в составе Грузии, а после установления там советской власти 20 апреля 1922 года получила статус автономной области. Именно эта дата и стала точкой отсчета формирования независимой ЮО.

Тем не менее, как утверждается в самой ЮО, автономия носила условный характер, а Грузия на протяжении всего советского периода стремилась к насильственной ассимиляции. Начало распада СССР нарушило пусть и относительную, но все-таки гармонию взаимодействия Грузии и ЮО. В частности, в ноябре 1989 года совет народных депутатов Юго-Осетинской автономной области принял решение о преобразовании региона в автономную республику. В руководстве еще советской Грузии такое решение не признали и создали комиссию по «изучению вопросов, связанных со статусом Юго-Осетинской АО». Чуть позже в области начались столкновения осетинских и грузинских вооруженных формирований, в которые пытались вмешаться внутренние войска МВД СССР. Тем не менее конфликт исчерпан не был.

В декабре 1990 года прошли выборы Верховного совета Юго-Осетинской Республики, которые Грузия не только не признала, но и вообще потребовала упразднить область. На следующий день после этого власти в Тбилиси ввели чрезвычайное положение в некоторых районах ЮО. Кроме того, сюда были переброшены грузинские отряды. Началась блокада автономии. После распада СССР 21 декабря 1991 года Верховный совет ЮО принял Декларацию о независимости.

Решение о независимости и присоединении к Северной Осетии было принято уже в январе 1992 года по итогам югоосетинского референдума. Грузия ожидаемо такой шаг не признала и ввела в республику войска. В ходе боев безвозвратные потери ЮО составили 1 тыс. человек, а сам конфликт был остановлен только в июне 1992-го. Россия, Грузия, Северная и Южная Осетии подписали четырехстороннее соглашение об урегулировании конфликта. На территории региона начали действовать совместные миротворческие силы. С тех пор самопровозглашенная Республика Южная Осетия была фактически независимым государством со своей госсимволикой и Конституцией.

Относительное затишье продержалось чуть более 15 лет. В августе 2008 года произошел новый вооруженный конфликт Грузии и Южной Осетии. Россия в ответ на нападение Грузии ввела свои войска в регион, а 26 августа признала суверенитет республики. После этого новую страну помимо РФ признали Никарагуа, Венесуэла, Сирия, Науру и Тувалу. Последняя, правда, позже отозвала свое решение.

На сегодняшний день Россия, безусловно, остается ключевым партнером Южной Осетии. Дипломатические отношения между странами были установлены 9 сентября 2008 года, а 17 сентября подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Такая взаимосвязь эпизодически заставляет поднимать извечный вопрос о воссоединении с РФ. Год столетия республики не стал исключением. 31 марта 2022 года ее действующий президент Анатолий Бибилов заявил о готовности ЮО присоединиться к России. «Мы не должны упустить возможность реализовать вековую мечту осетинского народа», — отмечал глава государства.

Примечательно, что сделал он это накануне первого туда президентских выборов, которые прошли 10 апреля. Очевидно, что идея грядущего референдума стала основной в предвыборной гонке Бибилова. Тем не менее его главный политический оппонент Алан Гаглоев был более осторожен в высказываниях. «Бибилов затягивает в эту ситуацию наших российских коллег, тем самым дискредитируя РФ и вызывая в республике антироссийские настроения», — отмечал он. К слову, эти два кандидата и вышли во второй тур выборов, которые пройдут 28 апреля. Примечательно, что такая демонстрация «распутья» ведущих политических сил страны происходит в дату столетия.

Несмотря на вековой возраст, пока республика не может определиться со своим путем. Если одни называют присоединение к России вековой мечтой, то другие осторожничают, стремясь отстоять свою независимость, основанную на поддержке РФ. В Кремле, к слову, сообщили, что с уважением относятся к выражению мнения в Южной Осетии. А вот в Тбилиси в очередной раз жестко высказали свою позицию. Глава МИДа этой страны заявил, что его страна не приемлет разговоры о проведении референдума в республике по вопросу вхождения в состав России. Южную Осетию он назвал «оккупированной территорией» и подчеркнул, что у референдума не будет никакой юридической силы. А вот глава Северной Осетии отметил, что принимавшиеся ранее решения «меняли контуры административных или государственных границ», но никогда не влияли на отношения северных и южных осетин.

Российские политики, к слову, неоднократно признавали целесообразность слияния двух Осетий. «Если бы была объединена Южная Осетия с Северной, то у Цхинвала появилось бы больше возможностей для развития, поскольку этот город стал бы частью России. Сегодня это маленькая республика, вокруг Грузия. Трудности с торговлей, промышленностью, безопасностью. И потом почему осетинский народ должен жить разделенным по обе стороны Кавказского хребта?» — отмечал ныне покойный Владимир Жириновский, запомнившийся в том числе и своими сбывшимися политическими прогнозами.

Автор — журналист «Известий»

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