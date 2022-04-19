Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Японии

На северо-востоке Японии сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщило метеорологическое управление страны во вторник, 19 апреля.

Подземные толчки зафиксировали в области Накадори в префектуре Фукусима. Очаг залегал на глубине примерно 90 км, пишет «Москва 24».

В свою очередь Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщает, что магнитуда землетрясения достигла 5,7, а его очаг залегал на глубине 106 км.

Сведений о пострадавших не поступало. Сообщений о нештатных ситуациях на атомных объектах, включая АЭС «Токай-2» и «Фукусима-1», также не было уточняет сайт aif.ru. Угроза цунами также не объявлялась.

До этого землетрясение у берегов Японии фиксировали 13 апреля. Как уточняет RT, магнитуда составила 5,5. Эпицентр землетрясения находился в 144 км к северо-западу от города Наха в районе группы островов Рюкю.