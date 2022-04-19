Археологи назвали 178 год до н.э. годом создания первого компьютера

Таинственный Антикитерский механизм, который считают первым в мире компьютером, был впервые «запущен» 22 декабря 178 года до н.э., выяснили археологи.

Исследователи указывают ряд причин, почему датой запуска механизма было 22 декабря 178 года до н.э. Это самая ранняя дата, на которой основаны все расчеты, сделанные с помощью Антикитерского механизма.

Во-первых, в тот день было солнечное затмение, которое длилось более 12 минут. Во-вторых, на следующий день, 23 декабря, было зимнее солнцестояние, важный день у многих древних народов. Они также отмечают, что фестиваль Исии — празднование в честь египетской богини Исиды — отмечался как в Египте, так и в Греции в это время. Кроме того, фазы Луны начались 22 декабря того же года, сообщили ученые.

Это сочетание событий создало «очень редкое совпадение», которое сделало бы день старта механизма незабываемым. Такая дата «должна быть очень характерной, важной и легко определяемой», рассказал в комментарии Live Science по электронной почте Аристидис Вулгарис, ведущий автор статьи и руководитель группы функциональной реконструкции Антикитерского механизма — проекта FRAMe.

Эта дата имеет значение еще и потому, что на ней основываются все расчеты с использованием механизма.

«Для того, чтобы использовать измерительный прибор, перед процедурой измерения необходима контрольная точка. Подобно календарю, которому нужна фиксированная дата — например, 1 год н.э. — тому, кто использовал этот механизм, понадобилась бы начальная дата, на которой основывались бы все вычисления», — объяснили ученые.

Антикитерский механизм был обнаружен ныряльщиками за губками в 1901 году. Он стал одним из вещей, затонувших во время кораблекрушения недалеко от греческого острова Антикитера. Древний компьютер, который выглядит как хитроумное устройство размером с обувную коробку с шестеренками и циферблатами, на которых написано множество крошечных надписей, мог, кроме прочего, предсказывать солнечные и лунные затмения, определять даты различных греческих спортивных игр и праздников.

На протяжении многих лет исследователи собирали воедино многочисленные фрагменты механизма, чтобы выяснить, как он был создан и как его можно было использовать две тысячи лет назад. Группа ученых определила дату «включения» механизма в работу и описала выводы 28 марта в онлайн-журнале нерецензированных исследований arXiv. Ученые предполагают, что Антикитерский механизм создал Архимед, но убедиться или опровергнуть эту гипотезу пока нет возможности.

В феврале во время раскопок на острове Гага, к западу от Абу-Даби, археологи нашли руины древних зданий, возраст которых превышает 8500 лет. В ходе анализа ученые выяснили, что построения были возведены по меньшей мере на 500 лет раньше зданий, которые до настоящего времени считались древнейшими в Эмиратах.