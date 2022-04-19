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The Telegraph рассказал о связи ОАЭ и кибератак телефонов сотрудников Даунинг-стрит

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Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) могут быть связаны с крупной кибератакой на Даунинг-стрит в 2020-2021 годах, которая, возможно, скомпрометировала телефон премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Такими сведениями поделился 18 апреля портал The Telegraph.

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Лаборатория Citizen Lab при Университете Торонто обнаружила, что с июля 2020 года по июнь 2021 года с помощью вредоносного программного обеспечения Pegasus на телефоны сотрудников британского министерства иностранных дел было совершено как минимум пять кибератак, к которым причастны оперативники спецслужб ОАЭ, рассказали в издании. Помимо ОАЭ, в кибератаках на телефоны сотрудников Даунинг-стрит были также замечены Индия, Кипр и Иордания, традиционно считающиеся союзниками Соединенного Королевства.

Заражение устройств на Даунинг-стрит привело к тому, что Национальный центр кибербезопасности протестировал несколько телефонов, в том числе телефон Бориса Джонсона, однако в конечном итоге агентство не смогло найти зараженное устройство.

Тобиас Эллвуд, председатель Специального комитета по обороне Великобритании, заявил The Telegraph, что изощренная шпионская деятельность предполагаемых союзников Великобритании означает, что свод правил о том, что приемлемо для спецслужб, возможно, придется пересмотреть.

«Это отражает быстро меняющуюся способность агентств оценивать, что замышляют как друзья, так и враги», — добавил Эллвуд.

14 апреля Министерство иностранных дел РФ заявило о том, что кибергруппировки наращивают количество компьютерных атак на Россию. Для таких нападений злоумышленники зачастую используют информационно-коммуникативные устройства граждан западных стран без их ведома.

2 апреля сайт российской авиастроительной корпорации «Сухой» подвергся хакерской атаке. Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь назвал произошедшее примером информационной войны против России и российского авиастроения.

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