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В Израиле допустили возвращение Нетаньяху на пост премьера

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Биньямин Нетаньяху может вновь вернуться на пост премьер-министра — у политика есть все шансы получить голоса свыше половины депутатов на голосовании в мае. Об этом «‎Известиям»‎ во вторник, 19 апреля, заявил советник экс-премьера Ариэль Бульштейн.

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«Раскол коалиции и ее падение — дело ближайшего будущего. Если будут новые выборы, то я не сомневаюсь, что Нетаньяху станет израильским премьер министром. Но даже если выборов не будет, мне кажется, у него есть шансы и в нынешнем составе Кнессета получить голоса более чем 50% депутатов», — заявил советник.

Первое заседание парламента после каникул состоится 9 мая.

Вечером 17 апреля арабская партия РААМ приостановила свое членство в правящей коалиции Израиля и заявила: «если правительство продолжит свои действия против народа Иерусалима, мы уйдем в отставку как блок».

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

«Исход — развал: правительство Израиля подвели к расколу»

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