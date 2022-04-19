Прямой эфир

Власти РФ задумались о возможности выпуска деталей для иностранных лайнеров

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минпромторг намерен оценить возможности производства деталей для иностранных самолетов в России, чтобы своевременно ремонтировать сохраненные в РФ Boeing и Airbus. Для этого ведомство попросило авиаперевозчиков и сервисные компании предоставить данные по номенклатуре и количеству требуемых запчастей. Это следует из письма замглавы ведомства Олега Бочарова заместителю министра транспорта Игорю Чалику, с которым ознакомились «Известия».

«Не допустим на рынок контрафактные авиазапчасти»
Начальник управления Генпрокуратуры Владимир Тюльков — об усилении надзора на транспорте, нарушениях в подготовке авиаперсонала и борьбе с зацеперами

Собрать данные по требуемым запчастям нужно для оценки возможности и целесообразности производства таких деталей и расходников в России, следует из письма. Оценку проведет Минпромторг совместно с Агентством по технологическому развитию (входит в ВЭБ.РФ), уточнено в документе.

В частности, Минпромторг просит прислать данные о потребностях компаний в конкретных запчастях: по каждой позиции необходимо представить ее спецификацию с указанием типа воздушного судна и условий его эксплуатации. Также министерство просит «приложить» не менее пяти оригинальных деталей — они потребуются для проведения 3D-сканирования, исследования состава материала и определения прочностных свойств изделия.

Замглавы Минтранса Игорь Чалик дал поручение Росавиации предоставить запрашиваемые данные Минпромторгу, следует из письма замруководителя ведомства Олега Сторчевого в авиакомпании (есть у «Известий»). Согласно сообщению, сведения необходимо передать в подведомственный Минтрансу ФГУП ГосНИИ ГА 19 апреля.

Источники в трех авиакомпаниях сообщили «Известиям», что совещания по вопросу перечня необходимых запчастей проходят регулярно.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«По нашей запчасти: в РФ задумались над выпуском деталей для иностранных лайнеров»

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022