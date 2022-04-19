Власти РФ задумались о возможности выпуска деталей для иностранных лайнеров

Минпромторг намерен оценить возможности производства деталей для иностранных самолетов в России, чтобы своевременно ремонтировать сохраненные в РФ Boeing и Airbus. Для этого ведомство попросило авиаперевозчиков и сервисные компании предоставить данные по номенклатуре и количеству требуемых запчастей. Это следует из письма замглавы ведомства Олега Бочарова заместителю министра транспорта Игорю Чалику, с которым ознакомились «Известия».

Собрать данные по требуемым запчастям нужно для оценки возможности и целесообразности производства таких деталей и расходников в России, следует из письма. Оценку проведет Минпромторг совместно с Агентством по технологическому развитию (входит в ВЭБ.РФ), уточнено в документе.

В частности, Минпромторг просит прислать данные о потребностях компаний в конкретных запчастях: по каждой позиции необходимо представить ее спецификацию с указанием типа воздушного судна и условий его эксплуатации. Также министерство просит «приложить» не менее пяти оригинальных деталей — они потребуются для проведения 3D-сканирования, исследования состава материала и определения прочностных свойств изделия.

Замглавы Минтранса Игорь Чалик дал поручение Росавиации предоставить запрашиваемые данные Минпромторгу, следует из письма замруководителя ведомства Олега Сторчевого в авиакомпании (есть у «Известий»). Согласно сообщению, сведения необходимо передать в подведомственный Минтрансу ФГУП ГосНИИ ГА 19 апреля.

Источники в трех авиакомпаниях сообщили «Известиям», что совещания по вопросу перечня необходимых запчастей проходят регулярно.

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«По нашей запчасти: в РФ задумались над выпуском деталей для иностранных лайнеров»