Водитель КамАЗа сбил девятилетнего мальчика на велосипеде в Сорочинске

В городе Сорочинске Оренбургской области водитель грузовика «КамАЗ» сбил девятилетнего велосипедиста. Об этом сообщает сорочинский отдел ГИБДД.

По данным ведомства, наезд произошел на Магистральной улице. По предварительной информации, мальчик на велосипеде двигался по правой обочине во встречном потоку направлении, когда его сбил грузовик с полуприцепом.

Как уточняет 56orb.ru, ребенок хотел повернуть направо, но маневр совершить не удалось, поскольку КамАЗ был слишком близко.

Велосипедист получил различные травмы и был доставлен в больницу. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

15 апреля стало известно о возбуждении уголовного дела по факту наезда легковушки на восьмилетнего мальчика на самокате. ДТП произошло на проспекте Мира в Нижнекамске (Татарстан).