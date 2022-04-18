Сирия направила ООН письмо с данными о военных преступлениях коалиции в Ракке

Министерство иностранных дел Сирии 18 апреля отправило в Совет Безопасности ООН и Генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу официальное письмо с перечнем военных преступлений США и ее международной коалиции в городе Ракка в 2017 году. Об этом рассказали в местном информационном агентстве SANA.

«Эта практика была и останется одним из самых варварских преступлений, о которых до недавнего времени международное сообщество не было в полной мере осведомлено. Пришло время пролить свет на этот гуманитарный, правовой и политический вопрос, которому государства-члены ООН не придали должного значения и не обратили нужного внимания, которого он заслуживает», — приводится в SANA информация МИД о преступлениях «Международной коалиции» и ее группировок «КАСАД» в целях поиска «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ).

В МИД Сирии отметили, что военная операция в Ракке велась путем уничтожения инфраструктуры, осады и неизбирательного нанесения ударов по гражданскому населению посредством воздушных бомбардировок и обстрелов тяжелыми ракетами. Подобные методы «не были соразмерны масштабам предполагаемой опасности».

По приблизительным подсчетам, в ходе военной операции США и союзников были полностью разрушено или частично повреждено почти 11 тыс. зданий, что равносильно 40 в день. Среди них восемь больниц, 29 мечетей, более 40 школ и пять университетов.

Конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. В 2015 году армия России по приглашению официального Дамаска начала оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В настоящее время в ряде провинций Сирии продолжаются зачистки от террористов.