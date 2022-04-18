Прямой эфир
Общество
Умер режиссер Леонид Хейфец
Мир
На Украине погиб командир российского корабля «Цезарь Куников»
Экономика
Мурашко назвал стабильной ситуацию на фармацевтическом рынке России
Интернет
Россияне стали проводить меньше времени в соцсетях после блокировки Instagram
Общество
Путин увеличил в 10 раз размер премии имени маршала Жукова
Общество
Сезон фонтанов в Московской области начнется 30 апреля
Мир
Бойцы ДНР обстреляли оплот националистов в промзоне у завода «Азовсталь»
Мир
Советский мемориал в Берлине вновь атаковали вандалы
Экономика
Стоимость золота впервые с 11 марта превысила $2 тыс. за унцию
Мир
Украина передала ЕС заполненную анкету для получения статуса кандидата в Евросоюз
Экономика
Цена нефти Brent поднялась выше $113 за баррель
Сюжет:

Сирия направила ООН письмо с данными о военных преступлениях коалиции в Ракке

Сирия направила в ООН письмо с данными о преступлениях коалиции во главе с США в Ракке в 2017 году
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство иностранных дел Сирии 18 апреля отправило в Совет Безопасности ООН и Генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу официальное письмо с перечнем военных преступлений США и ее международной коалиции в городе Ракка в 2017 году. Об этом рассказали в местном информационном агентстве SANA.

Ракка становится плацдармом борьбы США за влияние на Ближнем Востоке
Ракка становится плацдармом борьбы США за влияние на Ближнем Востоке
И Москва, и Вашингтон заявляют о намерении выбить боевиков из «столицы ИГИЛ»

«Эта практика была и останется одним из самых варварских преступлений, о которых до недавнего времени международное сообщество не было в полной мере осведомлено. Пришло время пролить свет на этот гуманитарный, правовой и политический вопрос, которому государства-члены ООН не придали должного значения и не обратили нужного внимания, которого он заслуживает», — приводится в SANA информация МИД о преступлениях «Международной коалиции» и ее группировок «КАСАД» в целях поиска «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ).

В МИД Сирии отметили, что военная операция в Ракке велась путем уничтожения инфраструктуры, осады и неизбирательного нанесения ударов по гражданскому населению посредством воздушных бомбардировок и обстрелов тяжелыми ракетами. Подобные методы «не были соразмерны масштабам предполагаемой опасности».

По приблизительным подсчетам, в ходе военной операции США и союзников были полностью разрушено или частично повреждено почти 11 тыс. зданий, что равносильно 40 в день. Среди них восемь больниц, 29 мечетей, более 40 школ и пять университетов.

Конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. В 2015 году армия России по приглашению официального Дамаска начала оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В настоящее время в ряде провинций Сирии продолжаются зачистки от террористов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022