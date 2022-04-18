Завершено расследование в отношении бойца Новоселова по делу об изнасиловании

Следственный комитет завершил расследование дела об изнасиловании 18-летней девушки на северо-западе Москвы, подозреваемым по которому, предположительно, проходит боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

«Тушинским межрайонным следственным отделом в кратчайшие сроки завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего уроженца Челябинской области. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд», — говорится в Telegram-канале столичного управления СК.

По версии следствия, ночью 27 марта на улице в Северо-Западном административном округе города Москвы мужчина избил 18-летнюю девушку и изнасиловал ее. С пострадавшей Новоселов познакомился накануне в развлекательном заведении.

При этом в заявлении ведомства не названо имя подозреваемого.

28 марта Тушинский суд Москвы арестовал Новоселова. Под стражей мужчина пробудет до 27 мая. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 131 УК РФ («Изнасилование») и ч. 1 ст. 132 УК РФ («Иные насильственные действия сексуального характера»).

Днем ранее спортсмен был задержан. 18-летняя девушка, с которой Новоселов познакомился в клубе «Руки Вверх» в Мытищах, обвинила его в изнасиловании. Она позвонила в полицию и сообщила, что познакомилась в клубе с мужчинами и едет с ними в автомобиле Nissan в неизвестном направлении. По ее словам, спортсмен и его спутники предложили ей и ее подруге подвезти их, а уже в машине Новоселов начал к ней приставать.

Спустя полчаса авто остановили на Пятницком шоссе, всю компанию доставили в отдел полиции.

Между тем в распоряжении «Известий» оказались записи с камер, снятые в клубе и возле него. На кадрах видно, что две девушки сначала отдыхали за столиком с Новоселовым и его друзьями, а затем вся компания села в машину и уехала.

Друзья спортсмена со своей стороны утверждают, что сообщившая об изнасиловании девушка запаниковала из-за ошибочного адреса, когда спортсмен отвозил ее домой. С их слов, Новоселов хотел подвезти новую знакомую, но ее адрес в Мытищах совпал с аналогичным в Красногорске.