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Корреспондент «Известий» показал работу артиллерии в ЛНР

Корреспондент «Известий» Денис Кулага показал, как подразделения самоходной артиллерии наносят удары по позициям украинских войск
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Подразделения самоходной артиллерии наносят удары по позициям украинских войск, обеспечивая проход штурмовых групп в районе Попасной. Кадры работы военных показал корреспондент «Известий» Денис Кулага в понедельник, 18 апреля.

Бойцы ЛНР продолжают продвижение вглубь города. Войска накрывают точки ВСУ в селе Троицком.

В это же день журналист «Известий» Алексей Полторанин спустился в подвал, где прятались более 100 человек из психиатрического отделения мариупольской больницы. Журналист отмечает, что на данный момент в подвале всё заминировано и спускаться туда опасно.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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