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Массовую гибель рыбы зафиксировали на озере Таштуй в Башкирии

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В Башкирии зафиксирована массовая гибель рыбы на озере Таштуй. Об этом «МедиаКорСеть» сообщили в пресс-служба министерства экологии республики.

В деревне Таштуй местные жители засняли на видео берег одноименного озера, который оказался покрыт мертвой рыбой. Также на берегу находилась погибшая выдра. Прибывший на место сотрудник минэкологии зафиксировал случившееся, однако на данный момент выявить источник загрязнения не удалось.

«В месте гибели рыбы осуществляется отбор пробы для определения качества природной воды», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Материалы по ситуации в скором времени будут переданы в Средневолжское территориальное управление Росрыболовства. Эксперты устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

11 апреля сообщалось, что жители Изобильненского округа Ставропольского края просят проверить качество воды в Новотроицком водохранилище. Они утверждают, что в водоем сливают жидкость черного цвета, из-за чего гибнет рыба.

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