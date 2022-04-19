Из-за сложной политической ситуации на мировой арене российские граждане, наши соотечественники, русскоговорящие, все чаще сталкиваются с ограничениями в осуществлении своих социально-культурных, политических и экономических прав.

Мы видим много случаев дискриминации по национальному признаку. Гражданам России отказывают в продаже товаров, приеме на работу, оказании услуг по мотивам их «российского происхождения». Есть примеры, когда не хотят даже оказывать медицинскую помощь. Подобный случай произошел в Финляндии. По данным из открытых источников, нам известно, что молодому человеку отказались оперировать опухоль головного мозга. Отказ мотивировали тем, что медицинское учреждение не принимает пациентов из России.

Помимо сообщений о преследовании на бытовом уровне, оскорблениях в СМИ появляются истории нападения на русскоговорящих взрослых и даже детей в Германии, Греции, Нидерландах и других странах. С русофобскими заявлениями выступают многие журналисты, ученые и политические деятели Европы.

Многие государства ратифицировали универсальные и региональные международные документы в области прав человека. К ним относят Всеобщую декларацию прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Каждый из этих международных правовых актов провозглашает запрет дискриминации любого вида: по признакам пола, расы или этнической принадлежности, возраста, религиозных и политических убеждений, национального или социального происхождения, языка и иным признакам.

Из-за участившихся случаев дискриминации россиян за границей Ассоциация юристов России 18 апреля запустила международный гуманитарный проект «За права соотечественников». В рамках проекта будет оказана всесторонняя правовая поддержка наших граждан, подвергшихся различным формам дискриминации за рубежом. Эксперты ассоциации окажут бесплатные юридические консультации и предоставят правовую информацию по самым актуальным темам.

Всем соотечественникам, попавшим в сложные условия, необходимо собирать и фиксировать факты дискриминации, чтобы в будущем была возможность отстоять свои права в международных судах. И мы будем помогать всем нуждающимся не только в фиксации подобных фактов, но и в составлении заявлений, жалоб, процессуальных и других документов правового характера.

Важная составляющая проекта — и информационная кампания (сбор, систематизация фактов дискриминации), и их обнародование, ведь молчание порождает безнаказанность. О наиболее вопиющих случаях должны знать как в России, так и за рубежом. Информирование — первый шаг на пути к отстаиванию своих прав.

Соотечественники, проживающие за рубежом, вправе полагаться на поддержку Российской Федерации в осуществлении своих гражданских, политических, социальных, экономических и культурных прав. И Ассоциация юристов России будет всеми силами этому способствовать.

Недопустимо, чтобы сиюминутные интересы того или иного государства превалировали над нормами закона. Это приводит в тупик правовую эволюцию стран, которая так упорно и на протяжении долгого времени развивалась всем мировым сообществом. Это приведет к серьезным негативным последствиям не только для самого государства, но и непосредственно для культуры и правового сознания простых граждан, вызвав непоправимую деформацию общества.

Невообразимо, что страны, позиционирующие себя как развитые, с высоким уровнем правосознания населения, допускают совершение серьезных правонарушений и преступлений, связанных с попранием прав человека, русофобией, дискриминацией по национальному признаку. Апартеид недопустим. Эта политика — главный враг настоящего правового общества.

Обратиться за помощью соотечественники могут через форму обратной связи на сайте проекта http://pravanashih.com.

Рассказать свою историю или поделиться своим мнением можно в Telegram-канале «За права соотечественников» https://t.me/za_prava_russia.

Автор — председатель Ассоциации юристов России, премьер-министр России (1999), председатель Счетной палаты РФ (2000-2013)



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