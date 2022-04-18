Жительницу Якутии будут судить за пожар с двумя погибшими детьми

В Якутии направлено в суд уголовное дело по факту пожара, в результате которого погибли двое детей и их мать. В возгорании обвиняют женщину, которая бросила окурок в подъезде дома.

Пожар произошел ночью 7 октября в микрорайоне Геологов поселка Сангар. Огонь охватил частично расселенный двухэтажный деревянный дом. Во время тушения в одной из квартир обнаружили пострадавших детей 2015 и 2020 годов рождения, а также женщину 1988 года рождения. Они были доставлены в больницу, но скончались. С места пожара эвакуировали 12 человек, площадь возгорания составила 288 кв. м.

Уголовное дело было возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности, пишет ИА SakhaNews. По данным следствия, жительница поселка выбросила непотушенный окурок в подъезде дома, из-за чего и произошел пожар. После утверждения обвинительного заключения в прокуратуре материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.