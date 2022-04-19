«Крым — это орден на груди планеты Земля!» Так этот полуостров назвал чилийский поэт и политический деятель Пабло Неруда, известный своими многочисленными путешествиями по свету. Эта земля покорила даже искушенного путешественника. Природные красоты, выход к морю, благоприятный климат — все эти факторы обуславливали интерес не только обычных познавателей мира. Стратегическое положение этой земли заставляло ведущие мировые державы бороться за право обладания полуостровом. За столетия своего существования Крым, который назывался и Таврией, и Тавридой, сменил несколько «портов приписки». В 2014 году полуостров вернулся в Россию.

Впервые слияние полуострова и России произошло еще в 1783 году. 19 апреля императрица Екатерина II своим манифестом присоединила Крым и Тамань к Российской империи. Крым вошел в состав Таврической губернии. В этот период началось активное строительство новых городов. В частности, в 1783 году был заложен Севастополь, прочно укоренившийся в сознании как город русских моряков. Крым неразрывно был связан с историей России на протяжении нескольких столетий. Однако сейчас уже мало кто вспомнит, что так было не всегда.

В V веке до н.э. в районе Керченского полуострова возникло греческое Боспорское государство, в III веке до н.э. в степной части Крыма — Скифское государство. Позже, уже во второй половине I века до н.э., часть побережья Крыма была захвачена римлянами. Через эти земли тогда проходил Великий шелковый путь, связавший Римскую и Китайскую империи. То есть стратегическое значение полуострова было осязаемым задолго до «ядерных эпох».

В IV–V веках Крым стал объектом экспансии Византии, а с VII по IX век вся территория полуострова оказалась в составе Хазарского каганата. Спустя относительно короткий промежуток времени восточный Крым стал частью Тмутараканского княжества, а в XIII веке на территорию полуострова вторглись монголо-татары и был образован Крымский улус. После же распада Золотой Орды возникло Крымское ханство, ставшее вассалом Турции.

Россия, к слову, начала борьбу за земли полуострова уже с конца XVII века. Это было необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность южных областей и добиться выхода к Черному морю. Русско-турецкая война 1768–1774 годов решила эту задачу, сделав Крым неотъемлемой частью России. В 1772 году Крым был объявлен независимым от Турции, а спустя 11 лет полуостров был присоединен к Российской империи. Казалось бы, что на этом «скитания» полуострова должны были закончиться. Но эти земли еще не раз показывали свое значение для России в самые разные исторические эпохи.

Крым преподавал ей жестокие, но необходимые уроки. Так, именно по результатам Крымской войны 1853–1856 годов в стране были запущены очень сложные, но необходимые реформы. Поражение в той «общеевропейской войне» продемонстрировало отставание Российской империи относительно более развитых государств Западной Европы. Это касалось экономики, промышленности, пароходостроения, возведения железнодорожных путей и ряда других сфер. В итоге император Александр II провел ряд реформ, среди которых военная, отмена крепостного права, изменение системы местного самоуправления, реорганизация судебной системы. Эти последствия крымского урока привели к тому, что в России был кардинально изменен общественный строй, существенным образом повлиявший на ее дальнейшее историческое развитие.

Спустя почти столетие Крым оказал ожесточенное сопротивление немецко-фашистским захватчикам. В мае 1944 года полуостров был освобожден в ходе Крымской операции. В годы войны погибло несколько десятков тысяч мирных жителей полуострова, были практически полностью разрушены Керчь и Севастополь. После войны (30 июня 1945 года) была создана Крымская область, которая вошла в состав РСФСР.

Тем не менее спустя девять лет в 1954 году по инициативе первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Крым был передан в состав Украинской ССР. Такое решение было объяснено территориальной близостью, общностью экономики и тесными хозяйственными и культурными связями. Современное российское руководство отмечало, что этот вопрос был решен «междусобойчиком», а обычных людей никто ни о чем не спросил. «По большому счету, это решение воспринималось, как некая формальность, ведь территории передавались в рамках одной большой страны. Тогда просто невозможно было представить, что Украина и Россия могут быть не вместе, могут быть разными государствами. Но это произошло», — отмечал Владимир Путин 18 марта 2014 года во время внеочередного послания Федеральному Собранию.

Тем не менее, казалось бы, этот формальный, ни к чему не обязывающий шаг, сыграл злую шутку в будущем. Вопрос о статусе Крыма, как утверждают ряд свидетелей, возник и во время распада СССР. Некоторые современники событий отмечают, что тогдашнее руководство РСФСР «легко» отдало полуостров в состав независимой Украины.

В 2014 году вопрос принадлежности полуострова «полыхнул» с новой силой. После смены власти на Украине, выбравшей антироссийский курс в качестве доминанты для национальной идеи, русскоязычные жители почувствовали себя в опасности. Насыщенная хроника «крымской весны» показала желание крымского руководства вернуться в Россию. Референдум, прошедший 16 марта, подтвердил эти устремления. Более 95% жителей Крыма и Севастополя проголосовали за воссоединение с РФ. «Крым в сердце и сознании людей был и остается неотъемлемой частью России», — заявлял Владимир Путин. Неоднократно сообщал президент РФ и о том, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и обсуждению не подлежит.

Тем не менее большинство стран мира пока не признало итоги «крымской весны» и референдума. Не признает их и украинское руководство. Даже сейчас, когда обсуждается прообраз мирного договора, вопрос Крыма постоянно «видоизменяется». Президент Украины то говорил о готовности обсуждать эти споры, то в интервью западным СМИ заявлял о том, Украина не отдаст территорий. В самом Крыму, к слову, ожидают, что по итогам спецоперации с Киевом будет достигнуто соглашение о признании полуострова частью России.

Автор — журналист «Известий»

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