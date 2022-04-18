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В Мурманске завершился мМеждународный форум искусства и кино «Северный характер: ИНКультура»

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В Мурманске завершился международный форум искусства и кино «Северный характер: ИНКультура», цель которого — помочь людям с ограниченными возможностями здоровья проявить свои творческие способности. В рамках форума состоялись кинофестиваль, дискуссии и круглые столы, мастер-классы, выставки картин художников из России и Швеции.

В конкурсной программе кинофестиваля, фильмы которого посвящены проблемам инклюзивности, участвовали 14 работ разных жанров, победителей выбирали зрители. Гран-при кинофестиваля получил фильм режиссера Антона Богданова «Нормальный только я». Лауреатом кинофестиваля стал документальный фильм шведского режиссера Валентины Свенссон «Вселенная — Сергей Басалаев».

В ходе панельной дискуссии эксперты форума особо подчеркнули, что людям с ограниченными возможностями здоровья необходимо предоставить все возможности для приобретения компетенций и профессиональных навыков, которые помогут им реализовать себя и быть полноценной частью повседневной жизни общества.

Форум организован АНО «Продюсерский центр «Северный Характер» при поддержке Фонда президентских грантов и правительства Мурманской области, шведской организации WEBBON и Шведского института.

Кроме форума «Продюсерский центр — Северный характер» организует международный кинофестиваль «Северный характер» и международный кинофестиваль экологического и социального кино «Северный характер: green screen», которые входят в культурную программу председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годах. Оператором мероприятий председательства выступает фонд «Росконгресс».

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