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В Москве отмечают двукратный рост востребованности онлайн-госуслуг для бизнеса

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В 2021 году юридические лица и индивидуальные предприниматели воспользовались услугами и сервисами на столичном портале mos.ru свыше 2 млн раз. Это в два раза больше, чем годом ранее, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Онлайн-формат получения услуг экономит предпринимателям время, позволяя сосредоточиться на развитии своего дела. Число полезных услуг и сервисов на mos.ru постоянно увеличивается. Сегодня там можно подать заявку на субсидию, оформить лицензию или отправить документы для регистрации бизнеса», — отметила Сергунина.

По ее словам, всего на mos.ru доступно более 200 услуг и сервисов для предпринимателей. По числу обращений в 2021 году лидировал сервис сверки финансово-лицевых счетов — им воспользовались около 950 тыс. раз.

Другими популярными у бизнеса услугами стали оформление пропусков на въезд грузового транспорта, онлайн-запись на прием к специалистам Москомэкспертизы, подача заявки на проведение контрольно-геодезической съемки, предоставление торгового места на ярмарках выходного дня, получение разрешения на таксомоторную деятельность.

Услуги и сервисы для бизнеса размещены в общем каталоге. Для удобства их распределили по категориям. В этом году юрлицам и ИП доступна оплата счетов в сервисе «Мои платежи». С его помощью можно оплатить около 5 тыс. разных услуг.

В 2018 году в Москве началась реализация масштабной программы «Мой район», нацеленной на создание качественной среды на всей территории столицы. Сюда входит комплекс работ, которые должны обеспечить каждый район удобным транспортом, современными библиотеками и культурными центрами, поликлиниками и школами, комфортными местами для отдыха и занятий спортом. Каждое направление программы учитывает потребности и пожелания жителей.

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