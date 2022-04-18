Хакеры стали распространять вирусы под видом Netflix

Российские пользователи столкнулись с новыми вирусными угрозами в интернете. Вредоносное ПО хакеры маскируют под файлы с контентом популярных стриминговых сервисов, ушедших из России. Вирусы распространяют через «раздачи» на торрент-трекерах, сообщает телеканал «Известия». По словам экспертов, популярность подобных ресурсов стремительно растет. Только за последний месяц их посещаемость увеличилась на 32%. Специалисты отмечают, что о заражении устройства многие и не догадываются — визуально работа гаджета никак не меняется. Однако опасность состоит в том, что вирус похищает различные пароли и данные банковских карт.

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