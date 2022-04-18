Один подросток погиб и еще один пострадал в ДТП с мотоциклом в ХМАО
В районе 53-го км автодороги Стрежевой–Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) произошло столкновение мотоцикла с автобусом. Как сообщили в понедельник, 18 апреля, в пресс-службе регионального УМВД, в результате аварии погиб подросток, управлявший мотоциклом.
«В результате ДТП мотоциклист погиб на месте, а его пассажир, 16-летний юноша, получил травмы», — рассказали журналистам.
Согласно предварительным данным, 16-летний водитель мотоцикла Irbis не предоставил преимущество на нерегулируемом перекрестке в движении автобусу и допустил с ним столкновение.
Ранее, 26 марта, также сообщалось, что в Локнянском районе Псковской области в результате опрокидывания мопеда на проезжую часть погиб 25-летний мужчина. Он получил различные травмы, от которых скончался на месте. При этом шлем на водителе отсутствовал.