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Один подросток погиб и еще один пострадал в ДТП с мотоциклом в ХМАО

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В районе 53-го км автодороги Стрежевой–Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) произошло столкновение мотоцикла с автобусом. Как сообщили в понедельник, 18 апреля, в пресс-службе регионального УМВД, в результате аварии погиб подросток, управлявший мотоциклом.

«В результате ДТП мотоциклист погиб на месте, а его пассажир, 16-летний юноша, получил травмы», — рассказали журналистам.

Согласно предварительным данным, 16-летний водитель мотоцикла Irbis не предоставил преимущество на нерегулируемом перекрестке в движении автобусу и допустил с ним столкновение.

Ранее, 26 марта, также сообщалось, что в Локнянском районе Псковской области в результате опрокидывания мопеда на проезжую часть погиб 25-летний мужчина. Он получил различные травмы, от которых скончался на месте. При этом шлем на водителе отсутствовал.

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