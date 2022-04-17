Скончалась заслуженная артистка России Маргарита Анастасьева

Заслуженная артистка РСФСР, обладательница диплома № 1 Школы-студии МХАТ актриса Маргарита Анастасьева умерла в возрасте 97 лет. Об этом 17 апреля сообщается на сайте Московского художественного театра (МХТ) им. А.П. Чехова.

Отмечается, что артистка умерла накануне. Причины смерти в театре не уточнили.

В последний раз Маргарита Анастасьева выходила на сцену несколько лет назад — на праздновании 75-летия Школы-студии МХАТ. Прощание с актрисой состоится в МХТ им. А.П. Чехова.

Актриса играла в театре более 40 лет. Она была занята в таких спектаклях, как «Заговор обреченных», «Кремлевские куранты», «Дядя Ваня».