С марта 2022 года в Финляндии и Швеции идут дискуссии об отказе от нейтрального статуса и вступлении в Североатлантический альянс. 11 апреля газета The Times сообщила со ссылкой на источники, что оба государства намерены подать заявки уже этим летом. Эту информацию прокомментировал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, протяженность сухопутных границ альянса с РФ вырастет более чем вдвое. Естественно, эти границы придется укреплять. Серьезно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива», — такое сообщение было опубликовано в Telegram-канале Медведева.

Какого ответа может ожидать мир в случае реализации планов наших еще вчера нейтральных соседей?

Самое первое — и это уже было упомянуто — усиление Балтийского флота. Балтийское море является относительно небольшой акваторией, и здесь может быть вполне эффективным флот относительно малотоннажных корветов проекта 20380 или 20385. Каждый такой корабль несет современный комплекс противовоздушной обороны «Полимент-Редут» и установки вертикального пуска крылатых ракет «Калибр». Группа таких кораблей могла бы обеспечить как защиту основных коммуникаций на Балтике, так и нести определенный ответный ракетный потенциал с дальностью действия до 2500 км.

Надводный флот, конечно, должен быть усилен подводными силами — сейчас их в составе Балтийского флота, видимо, недостаточно. Причем здесь могут базироваться относительно малотоннажные неатомные подводные лодки проекта 06363 или проекта 677 «Лад». Эти субмарины являются одними из самых бесшумных в российском флоте, и кроме торпед и мин способны нести несколько крылатых ракет комплекса «Калибр-ПЛ». Подводная составляющая флота могла бы обеспечить операции против кораблей потенциального противника, нарушить морские коммуникации и нанести удары по любым сухопутным целям.

Конечно, устойчивость морской группировки должна будет обеспечить авиация. Господство в воздухе над Балтикой должны будут обеспечить истребители Су-35С и фронтовые бомбардировщики Су-34. И снова во взаимодействии, но теперь уже с силами воздушно-космической обороны, которые могут накрыть куполами ЗРК С-400 и С-500 огромные пространства. И особенно с учетом того, что могут работать как из Ленинградской области, так и из-под Калининграда. Также вполне вероятно усиление авиабазы в Петрозаводске и не только.

Высокомобильные авиационные ракетные комплексы «Кинжал» с самолетами-носителями МиГ-31И могут быть оперативно переброшены в угрожаемый период из глубины страны. Хотя никто не запрещает их применять из российского воздушного пространства — дальность действия ракет «Кинжал» обеспечит поражение любых целей в Скандинавии в случае такой необходимости.

Сухопутные войска, вероятно, также будут усилены вдоль всей границы с новоиспеченными членами НАТО: мотострелковые и танковые части, войсковая противовоздушная оборона и войска радиоэлектронной борьбы. Все необходимые силы и средства будут дополнительно развернуты. Усилят также группировки войск в Карелии и на Кольском полуострове. Конечно, особая роль в таком противостоянии будет отведена и Северному флоту — вполне вероятно, что ему необходимо будет освоить новые виды боевых действий.

Что же касается «Искандеров» — вероятно, может быть развернута дополнительно одна или две новые ракетных бригады. И необязательно в Калининграде: логичнее было бы иметь еще один рубеж обороны к северу от Санкт-Петербурга — для прикрытия транспортных артерий между центральной частью страны и Севером. На плечи «Искандеров» ляжет и защита баз флота от угрозы с суши, которой сейчас нет.

Что можно сказать о ядерном арсенале? Северный флот располагал и располагает своим запасом ядерных бомб и боеголовок для противокорабельных ракет и, возможно, для ракет типа «Калибр». Не исключено, что такой арсенал может появиться и на Балтике. Носителями таких боевых частей могут стать любые самолеты фронтовой авиации, которые могут применять свободнопадающие бомбы, кроме того, при необходимости ими могут быть оснащены и ракеты комплекса «Искандер-М» и любые «Калибры».

Автор — военный эксперт, главный редактор интернет-проекта MilitaryRussia

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