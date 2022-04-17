Католики во всем мире отмечают Пасху 17 апреля. Праздничная месса проходит в Ватикане. На площади Святого Петра папа римский Франциск обратился к верующим, передает телеканал «Известия». Он произнес пасхальное послание Urbi et Orbi. Тысячи верующих впервые с начала пандемии посетили мессу. Ранее действовали ограничения на проведение богослужений.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.