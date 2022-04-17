Союзники США не хотят вводить санкции против России

Союзники и сателлиты США по всему миру отвергают просьбы Вашингтона ввести санкции против России, пишет британский журнал The Economist. Дели постоянно воздерживается от осуждения действий Москвы, передает телеканал «Известия». Раздражение США вызывают страны Латинской Америки, государства Азии и Африки, страны Ближнего Востока. Возражения состоят в том, что Вашингтон зациклился на Европе. Проблемы в других частях света игнорируются. Запад не хочет вспоминать войну в Ираке и бомбардировки Ливии.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.