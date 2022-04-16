Народная милиция ЛНР подозревает сотрудников ОБСЕ в шпионаже

В луганском офисе ОБСЕ прошли обыски. Обнаружен сервер для передачи засекреченных данных. Миссия передавала информацию по зашифрованным каналам, передает телеканал «Известия». На стене офиса висела карта с позициями Народной милиции ЛНР. Территория поделена разметкой на зоны ответственности. Министерство госбезопасности республики нашло буклеты с описанием военной техники.

«Это не просто разведданные. Это хорошо иллюстрированные, распечатанные на дорогой бумаге разведданные. Целый буклет с указанием военной техники, состоящей на вооружении в ЛНР. Отдельно отмечены ее слабые места. 130 страниц важной информации, которая попадала в руки противника», — рассказал корреспондент МИЦ «Известия» Егор Кильдибеков.

Из офиса ОБСЕ изъяты все документы и электронные носители. Глава Леонид Пасечник запретил деятельность миссии в ЛНР. Организация могла заниматься шпионажем в республике.

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