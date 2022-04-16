Прямой эфир
Спорт
Вратарь Бобровский стал рекордсменом «Флориды» по победам за сезон
Мир
В ЛНР заявили о восьми обстрелах ВСУ за сутки
Мир
Вице-канцлер ФРГ предостерег от введения эмбарго на российский газ
Мир
В Сирии прошла выставка художественных работ из Петербурга
Мир
Минобороны РФ вывезло в Россию первых беженцев из Изюма
Наука
Экипаж корабля «Шэньчжоу-13» вернулся на Землю с орбитальной станции
Мир
Тысячи российских грузовиков застряли на границе Польши с Белоруссией
Мир
Посол заявил о попытке США угрозами настроить Латинскую Америку против РФ
Мир
В МИД назвали театром абсурда компанию США по исключению РФ из СПЧ ООН
Мир
Байден нарушил обещание не бурить скважины на федеральных землях США
Мир
Генсек ООН потребовал прекратить провокации в Иерусалиме

Скончалась актриса из сериала «Альф» Лиз Шеридан

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американская актриса Лиз Шеридан, получившая известность по сериалу «Альф» (1986–1990) и ситкому «Сайнфелд» (1989–1998), скончалась на 94-м году жизни. О смерти артистки 15 апреля сообщило издание The Hollywood Reporter со ссылкой на ее представителя Аманду Хендон.

По ее словам, Шеридан умерла во сне от естественных причин в своем доме в Нью-Йорке спустя пять дней после празднования своего 93-летия..

«Она всегда была очень благодарна своим поклонникам и чувствовала себя счастливой за десятилетия работы в индустрии развлечений», в том числе за участие в шоу одной женщины Mrs. Seinfeld Sings», — говорится в заявлении Хендона.

Элизабет Шеридан родилась 10 апреля 1929 года в Нью-Йорке в семье пианиста Фрэнка Шеридана и концертной певицы Элизабет Пул-Джонс.

Она дебютировала на экране в 1977 году в эпизоде драмы «Коджак» (1973) и продолжила работать над другими телевизионными шоу, включая «Детективное агентство «Лунный свет» (1985), «Блюз Хилл-стрит» (1981), «Пустое гнездо» (1988) и других.

В сериале «Альф» Шеридан сыграла соседку семьи Таннеров.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022