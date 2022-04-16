Скончалась актриса из сериала «Альф» Лиз Шеридан

Американская актриса Лиз Шеридан, получившая известность по сериалу «Альф» (1986–1990) и ситкому «Сайнфелд» (1989–1998), скончалась на 94-м году жизни. О смерти артистки 15 апреля сообщило издание The Hollywood Reporter со ссылкой на ее представителя Аманду Хендон.

По ее словам, Шеридан умерла во сне от естественных причин в своем доме в Нью-Йорке спустя пять дней после празднования своего 93-летия..

«Она всегда была очень благодарна своим поклонникам и чувствовала себя счастливой за десятилетия работы в индустрии развлечений», в том числе за участие в шоу одной женщины Mrs. Seinfeld Sings», — говорится в заявлении Хендона.

Элизабет Шеридан родилась 10 апреля 1929 года в Нью-Йорке в семье пианиста Фрэнка Шеридана и концертной певицы Элизабет Пул-Джонс.

Она дебютировала на экране в 1977 году в эпизоде драмы «Коджак» (1973) и продолжила работать над другими телевизионными шоу, включая «Детективное агентство «Лунный свет» (1985), «Блюз Хилл-стрит» (1981), «Пустое гнездо» (1988) и других.

В сериале «Альф» Шеридан сыграла соседку семьи Таннеров.