Восемь полицейских пострадали в ходе беспорядков в Швеции

При столкновении с участниками беспорядков перед антиисламской акцией датского правого экстремиста Расмуса Палудана были ранены восемь полицейских и один гражданский. Об этом в пятницу, 15 апреля, заявили на телеканале SVT.

«Несколько полицейских машин были подожжены в центре Эребру во время беспорядков перед демонстрацией датского правого экстремиста Расмуса Палудана в парке Свеапаркен», — говорится в публикации.

Сообщается, что волнения начались еще до появления Палудана. Люди пытались прорваться через блокпосты и забрасывали сотрудников полиции камнями. В результате несколько сотрудников правоохранительных органов и некое частное лицо получили травмы, в том числе от удара по голове. Тем не менее опасных ранений удалось избежать и жизни пострадавших ничего не угрожает.

По данным полиции, на месте проведения акции собралось около 200 человек, однако организованный протест так и не состоялся. Стражи порядка произвели предупредительный выстрел, после чего было решено разогнать демонстрантов. Информация о возможных задержаниях пока не разглашается.

Ранее, в августе 2020 года, в шведском города Мальмё акции протестов против сожжения Корана переросли в беспорядки. В митингах приняли участие около 300 человек.

Прибывшие на место акций протестов полицейские столкнулись с противостоянием, митингующие забрасывали правоохранителей бутылками, камнями и фейерверками. Были повреждены несколько полицейских машин и как минимум одна машина спасательной службы.

Во время беспорядков также произошел пожар на улице Амиралстаган, протестующие жгли шины и мусор. Кроме того, сгорело несколько машин по разным адресам в этом районе.

За несколько дней до протестов уличный художник и провокатор Дан Парк, ранее судимый за разжигание межнациональной розни, обратился к городским властям за разрешением на проведение перед Исламским центром в Розенгарде манифестации на тему «последствий исламизации Скандинавии».

Он планировал провести акцию во время пятничной молитвы мусульман, а для участия в ней пригласить лидера датской правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмуса Палудана. Там же планировалось и сожжение Корана.

Акцию запретила полиция, позднее решение правоохранительных органов подтвердил суд. В качестве причины называлась забота о порядке и безопасности граждан. Расмуса Палудана, который направлялся в Швецию, задержали на границе и на два года запретили въезд в страну. Однако сожжение Корана членами его партии всё же состоялось в промышленной зоне Эмильсторп района Розенгард.