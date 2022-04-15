МИД КНР обвинил США в нарушении принципа «одного Китая»

МИД КНР потребовал от США прекратить контакты с Тайванем. Как заявил официальный представитель дипведомства Чжао Лицзянь, действия Штатов нарушают принцип «одного Китая». Накануне на остров прибыла группа конгрессменов США, передает телеканал «Известия». В ответ на визит Китай проведет военный учения возле Тайваня. В маневрах будут участвовать боевые самолеты и корабли. Пекин остро реагирует на любые проявления независимости Тайбэя.

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