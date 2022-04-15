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Камень преткновения: в Иерусалиме продолжаются столкновения на Храмовой горе

Религиозные общины спорят о праве доступа к святыне
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Столкновения в Иерусалиме
Фото: REUTERS/Ammar Awad
В Израиле продолжаются беспорядки на Храмовой горе в Иерусалиме. Агрессивно настроенные группы палестинской молодежи нападают на силы правопорядка. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Столкновения в Иерусалиме
Фото: REUTERS/Ammar Awad
В ходе волнений пострадало уже более 150 человек, в том числе трое израильских полицейских
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Столкновения в Иерусалиме
Фото: REUTERS/Ammar Awad
Утром в пятницу, 15 апреля, агрессивно настроенная арабская молодежь начала забрасывать камнями молящихся у Стены плача евреев
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Столкновения в Иерусалиме
Фото: REUTERS/Ammar Awad
Нападавшие были в числе 12 тыс. мусульман, собравшихся у мечети Аль-Акса для молитвы в честь второй пятницы священного месяца Рамадан
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Столкновения в Иерусалиме
Фото: REUTERS/Ammar Awad
Полиция попыталась вытеснить агрессивно настроенных арабов с Храмовой горы, однако они забаррикадировались в мечети Аль-Акса
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Столкновения в Иерусалиме
Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
Силы правопорядка опасаются новой вспышки насилия в субботу, когда начнется еврейский праздник Песах
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Столкновения в Иерусалиме
Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
Военизированная группировка ХАМАС призвала сторонников выйти на улицы Иерусалима и противостоять возможным провокациям со стороны еврейских радикалов
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Столкновения в Иерусалиме
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Wisam Hashlamoun
Через блокпосты вокруг Иерусалима пропускают только женщин, детей и мужчин старше 50 лет из числа арабского населения
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Столкновения в Иерусалиме
Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
Патрулирование вдоль Западной стены, одной из главных святынь иудаизма, усилено
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Столкновения в Иерусалиме
Фото: REUTERS/Ammar Awad
Палестинцы ведут уборку, устраняя последствия столкновений с полицией в мечети Аль-Акса
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Столкновения в Иерусалиме
Фото: REUTERS/Ammar Awad
Радикально настроенные сторонники ХАМАС вновь начали собираться на Храмовой горе ближе к вечеру 15 апреля
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Столкновения в Иерусалиме
Фото: REUTERS/Ammar Awad
Палестинцы ведут себя агрессивно, власти предполагают, что столкновения с полицией продолжатся и на выходных
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