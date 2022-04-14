Крупнейшую в ДФО площадку для воркаута установят на набережной Хабаровска

На набережной Хабаровска в этом году планируют установить крупнейшую в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) площадку для воркаута. Об этом ИА AmurMedia рассказал и.о. главы региональной дирекции спортивных сооружений Евгений Лугин.

По его словам, площадка для воркаута станет частью большого спортивного сквера. В него также войдут спорткомплекс под шатровым навесом, детская площадка, комплекс для маломобильных граждан, детский комплекс «Сенсорный купол», фотозона и места для отдыха.

Под обустройство воркаут-площадки выбран участок около здания футбольного клуба. Специалисты сейчас завершают разработку проекта, после чего его отправят на госэкспертизу.

Отмечается, что снаряды для занятий будут рассчитаны на людей с разной физической подготовкой. Пока что на территории набережной ведется подготовка к летнему сезону.