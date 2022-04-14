Новый физкультурно-оздоровительный комплекс возведут в Балашихе

В городском округе Балашиха (Московская область) стартует строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с бассейном. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства имущества.

Под строительство выбран участок площадью 0,5 га в микрорайоне Авиаторов. Завершить работы и сдать объект планируется к 2026 году, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«У жителей есть огромная потребность в регулярных занятиях физической культурой и спортом, мы неоднократно получали запросы с просьбой построить современный физкультурно–оздоровительный комплекс», — рассказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Проект реализует инвестиционно-строительная компания «Орбита». Общий объем вложенных средств оценивается в 700 млн рублей. Предполагается, что на территории муниципалитета будет создано 75 новых рабочих мест.