Жителю Якутии вынесли приговор за вырубку 40 лиственниц

В Якутии суд вынес приговор жителю Горного района, который обвинялся в незаконной вырубке 40 лиственниц. Об этом ИА SakhaNews сообщили в республиканской прокуратуре.

Установлено, что в мае 2021 года осужденный вырубил деревья в выделе Бердигестяхского участкового лесничества. Необходимые для этого разрешительные документы у него отсутствовали.

Полученную древесину мужчина продал. Ущерб лесному фонду составил 251 тыс. рублей.

Суд признал «черного лесоруба» виновным по ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере») и ч. 3 ст. 191.1 УК РФ («Сбыт незаконно заготовленной древесины, совершенный в особо крупном размере»). Ему назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года.

Кроме того, по иску прокуратуры с осужденного взыскали причиненный им ущерб.