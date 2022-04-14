В России с 1 мая заработает «бесшовная» система поддержки семей с детьми

«Бесшовная» система поддержки нуждающихся семей с детьми в возрасте от 3 до 17 лет начнет действовать в России с 1 мая. Об этом сообщила в четверг, 14 апреля, первый замминистра труда и соцзащиты РФ Ольга Баталина на совещании в Совете Федерации.

«Есть поручение президента [РФ Владимира Путина] о том, что система [поддержки] должна быть одинаковой, адресной и «бесшовной» — от беременности до 18 лет. Мы будем достраивать систему шаг за шагом», — сказала она.

Эта система подразумевает помощь на одинаковых условиях в течение всего периода. Речь идет не только об источниках финансирования, но и о создании единых условий, чтобы семьи, если им нужна такая поддержка, независимо от возраста ребенка, плавно переходили на следующий этап — без изменения условий, без изменения правил, без изменения требований к составу семьи, к источникам дохода.

Она отметила, что такая «бесшовная» система выстроена и начнет функционировать с 1 мая.

5 марта Путин анонсировал новые шаги по созданию в РФ единой системы поддержки семей.

Позднее, 17 марта, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Министерство финансов и Министерство труда и социальной защиты разработают параметры повышения всех социальных выплат и пенсий. Он отметил, что подобная работа должна проводиться в тесном контакте с регионами.

18 марта «Известия» со ссылкой на документ кабмина писали, что правительство намерено направить 546 млрд рублей из федерального бюджета на социальную поддержку граждан, включая борьбу с безработицей. Две трети указанных средств (363 млрд рублей) пойдут на ежемесячные выплаты нуждающимся семьям с детьми в возрасте от 8 до 16 лет включительно. А на поддержку рынка труда в общей сложности планируется направить 173 млрд рублей.

31 марта Путин подписал указ о ежемесячной выплате с 1 апреля семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет в рамках помощи нуждающимся в социальной поддержке. Условиями для получения выплаты являются наличие у ребенка российского гражданства и доход у семьи, не превышающий величину прожиточного минимума на душу населения. Также ребенок должен постоянно проживать на территории России.