Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Бурятии

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,8 в Бурятии. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Эпицентр землетрясения находился в 14 км юго-восточнее от населенного пункта Янчукан Северо-Байкальского района, пишет RT. Его жители ощущали слабые толчки.

Местные службы спасения держат ситуацию на контроле. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

13 апреля сейсмологи зарегистрировали землетрясение у берегов Сахалина. Магнитуда подземных толчков составила 3,0. Очаг находился на глубине 10 км.