В МИЦ «Известия» обсуждают способы снизить кредитную нагрузку. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит круглый стол на тему: «Кредитные каникулы, программы реструктуризации: как снизить долговую нагрузку?» Прямую видеотрансляцию ведут «Известия».

Как изменилась ситуация с долговой нагрузкой граждан? Какие жалобы фиксируются на кредитном рынке? По какой причине банки могут отказать в кредитных каникулах? Как действовать заемщику, если он не проходит по параметрам кредитных каникул, но испытывает проблемы с выплатой долга? Какие сейчас существуют возможности реструктуризации долга?

Участники: