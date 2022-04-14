В МИЦ «Известия» обсуждают способы снизить кредитную нагрузку. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит круглый стол на тему: «Кредитные каникулы, программы реструктуризации: как снизить долговую нагрузку?» Прямую видеотрансляцию ведут «Известия».
Как изменилась ситуация с долговой нагрузкой граждан? Какие жалобы фиксируются на кредитном рынке? По какой причине банки могут отказать в кредитных каникулах? Как действовать заемщику, если он не проходит по параметрам кредитных каникул, но испытывает проблемы с выплатой долга? Какие сейчас существуют возможности реструктуризации долга?
Участники:
- Алексей Волков, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй;
- Евгения Лазарева, руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков»;
- Алексей Войлуков, вице-президент Ассоциации банков России;
- Борис Воронин, директор СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств».