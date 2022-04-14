Клишас перечислил условия возвращения западных соцсетей

Западные соцсети, заблокированные в России, могут попытаться оспорить решение суда. Об этом в интервью «Известиям» сообщил председатель комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Он также назвал ряд условий, при которых возможно возобновление работы таких соцсетей.

«Как минимум они должны изменить свою политику. Мы видим, что они распространяют экстремистские материалы. Поэтому решения суда и действия Генпрокуратуры были совершенно обоснованы. Я хочу подчеркнуть, что эти меры не были направлены против российских граждан. Они против площадок, которые осознанно распространяли и модерировали экстремистский контент», — сообщил глава комитета СФ.

Он добавил, что если эти организации поведут себя «принципиально иначе», то Россия может пересмотреть свою позицию. Сейчас есть решение суда, которое необходимо исполнять, резюмировал парламентарий.

Также во время беседы он оценил идею о референдуме на Украине, рассказал о реализации конституционных поправок и высказал мнение о судьбе YouTube.

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«Если YouTube будет нарушать законы РФ — его ждет блокировка»