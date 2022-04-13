Ремонт улицы Бакинской стартовал в Астрахани

В Астрахани начался ремонт улицы Бакинской, которая вошла в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом глава города Мария Пермякова рассказал в своем Telegram-канале.

Сейчас на Бакинской ведутся подготовительные работы. Дорожники демонтируют бордюры и тротуарное покрытие, пишет «Астрахань 24».

«Объект сложный за счет своей протяженности и транспортной загруженности. И тем не менее подрядчик движется в хорошем темпе. Подготовительные работы проведены уже на 20%», — написала глава города.

Кроме того, дорожный ремонт стартовал на улицах Краснопитерская, Ботвина, Полякова, Набережная Казачьего ерика. В ближайшее время подрядчики должны зайти на улицы Кирова и Адмирала Нахимова. Также в городе продолжается ямочный ремонт.

Ранее в апреле сообщалось, что в Астраханской области началось строительство Восточного обхода на участке от автодороги Астрахань–Зеленга до трассы Астрахань–Камызяк. В этом году рабочим предстоит построить основание дороги и кольцевую развязку в районе села Яксатово.