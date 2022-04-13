Трамвайные рельсы заменят на улице Гагарина в Ижевске

В Ижевске (Удмуртия) на улице Гагарина запланирована замена трамвайных путей и укладка нового асфальта. Об этом сообщается в группе нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в соцсети «ВКонтакте».

На объект уже зашли работники «ИжГЭТ». В рамках первого этапа ремонта они обследуют трамвайные пути на участке около железнодорожного вокзала. После этого начнется выправка и частичное обновление шпал и рельсов.

Затем к работам приступят дорожники. В рамках нацпроекта они обновят асфальтовое покрытие на отрезке протяженностью 700 м.

Как отмечает Udm-info.ru, в перечень работ входит снятие старого асфальтового покрытия, поднятие колодцев и укладка нового асфальта. Аналогичные работы выполнят на пешеходной территории.